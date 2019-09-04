12 Dev Adam'ın rakibi Çekya! Hedef mutlak galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milliler galip gelmesi durumunda 2. tura çıkacak.

04.09.2019 10:19
12 Dev Adam'ın rakibi Çekya! Hedef mutlak galibiyet

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 11.30'da Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında Japonya'yı 86-67'lik skorla galip ederken, ikinci karşılaşmada ise uzatmalarda ABD'ye 93-92 mağlup oldu. Rakip Çekya ise grubun ilk müsabakasında ABD'ye 88-67 yenilirken, Japonya'yı ise 89-76'lık skorla mağlup etti.

YENERSEK OLİMPİYATLARI GARANTİLEYECEĞİZ

12 Dev Adam, Çekya karşılaşmasından galip ayrılması durumunda 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.

12 Dev Adam'ın rakibi Çekya! Hedef mutlak galibiyet
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • TEAM SYSTEM:
    Gerek basketbolda gerek voleybolda bayan olsun erkek takımı olsun yok 12 dev adam yok filenin sultanları yok potanın perileri yok potanın efeleri gibi lakaplarla sporcuları reklam yıldızı magazin yıldızı haline getirip abarttıkça abartıp köpürterek artık insanların gözünde sevimsiz hale getiriyorsunuz bunları artık işlerinin dışında görmek istemez duruma geldim insanı bıktırıyor işi cıvıklık derecesine getiriyorsunuz !
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • BİZ İYİ DEĞİLDİK AMERİKA KÖTÜ İDİ:
    aynen arkadaş yorum ve tespitlerin yerinde isabetli dün gördük oN2 dev adamı ellerinde, ki maçı resmen verdiler artık hem basketbol hem voleybol hem futbol olsun ister değer spor dalların, da yarışan bütün sporcularımız kendine gelmeli yerini bilmeli yok peri yok sultan yok şu yok bu hep bu abartılar yüzünden ne Dünya nede Avrupa şampiyonluklarımız var hep şişirme hep şişirme dün maç bitti yok efendim canınız sağ olsun yok efendim Dünyanın en iyi takımına karşı oynadık 1 daha böyle Amerika zor zor
    Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.