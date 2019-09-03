12 Dev Adam, ABD karşısında! Mücadele uzatmalara gitti

03.09.2019 15:23

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grubundaki ikinci maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Türkiye maça Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden, ABD ise Walker, Mitchell, Tatum, Barnes, Turner beşiyle başladı.

1. PERİYOT

ABD: 26

TÜRKİYE: 21

2. PERİYOT

ABD: 47

TÜRKİYE: 42

3. PERİYOT

ABD: 65

TÜRKİYE: 61

4. PERİYOT

TÜRKİYE: 81

ABD: 81

İLK MAÇTA JAPONYA'YI YENMİŞTİK

Türkiye, E Grubu ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı 86-67'lik skorla mağlup etmişti. Millilerimiz, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubundaki son maçını oynayacak.

İLK KEZ 2004 YILINDA KARŞILAŞTI

A Milli Takım, ABD ile ilk kez 2004'te karşı karşıya geldi. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından kurulu ABD Milli Takımı, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesindeki son hazırlık maçlarını Türkiye'de yapmıştı. "Rüya Takım" olarak tanımlaman antrenör Larry Brown'ın başında bulunduğu ABD Milli Takımı'nın kadrosunda Allen Iverson, Stephon Marbury, Dwayne Wade, Carlos Boozer, Carmelo Anthony, LeBron James, Emeka Okafor, Shawn Marion, Amare Stoudamire, Tim Duncan, Lamar Odom, Richard Jefferson yer alıyordu. İki ülke, söz konusu yılda iki hazırlık karşılaşması oynadı. Milli takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki iki karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

EN FARKLI YENİLGİ

A Milli Takım, ABD'ye karşı en farklı yenilgisini özel maçta aldı. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macau özel yönetim bölgesinde düzenlenen "Toyota Cup"ta rakibine 32 sayı farkla 114-82 yenildi.