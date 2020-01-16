: 100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek

16.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:27

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başvuruların 16 Aralık'ta başladığı ve dün sona erdiği 100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuraların Şubat ayında çekileceğini duyurdu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutlar için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldı. Şubat ayında başvuru sahipleri için "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek.

FİYATLAR 140 BİN-210 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞECEK

2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için başvurular Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile kabul edildi. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL oldu.

TOKİ tarafından 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak.

1,5 YILDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Konut bedelinin yüzde 10'u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

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