1 Ontology (ONT) kaç TL oldu? 12 Mart Cuma 1 ONT kaç Türk Lirası'na eşit? 2021 güncel 1 Ontology ne kadar?

Kripto paraların fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından en merak edilen kripto paralardan birisi Ontology (ONT) oldu. Peki, 1 ONT kaç tl? 1 Ontology kaç TL'ye eşittir? 12 Mart 1 ONT ne kadar?

Her gün fiyatları değişebilen kripto paralar bazı günler büyük bir düşüş yaşayabilirken bazı günlerde ise yükselişe geçiyor. Peki 1 ONT ne kadar? 1 ONT kaç tl oldu? 1 ONT kaç dolara eşitti? 1 ONT anlık ne kadar?

1 ONTCOİN (ONT) KAÇ TL OLDU?

1 ONT: 8,79 Türk Lirası

12 Mart Cuma tarihi itibariyle 1 ONT 8,79 Türk Lirası'na eşittir. Dolar olarak ise 1 ONT "1,16" dolardır.

TL, Dolar ve Euro bazında ONT fiyatları aşağıdaki gibidir: