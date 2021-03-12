1 Ontology (ONT) kaç TL oldu? 12 Mart Cuma 1 ONT kaç Türk Lirası'na eşit? 2021 güncel 1 Ontology ne kadar?
12.03.2021 18:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:23
Kripto paraların fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından en merak edilen kripto paralardan birisi Ontology (ONT) oldu. Peki, 1 ONT kaç tl? 1 Ontology kaç TL'ye eşittir? 12 Mart 1 ONT ne kadar?
Her gün fiyatları değişebilen kripto paralar bazı günler büyük bir düşüş yaşayabilirken bazı günlerde ise yükselişe geçiyor. Peki 1 ONT ne kadar? 1 ONT kaç tl oldu? 1 ONT kaç dolara eşitti? 1 ONT anlık ne kadar?
1 ONTCOİN (ONT) KAÇ TL OLDU?
1 ONT: 8,79 Türk Lirası
12 Mart Cuma tarihi itibariyle 1 ONT 8,79 Türk Lirası'na eşittir. Dolar olarak ise 1 ONT "1,16" dolardır.
TL, Dolar ve Euro bazında ONT fiyatları aşağıdaki gibidir:
- 1 ONT kaç TL : 8,79 Türk Lirası
- 1 ONT kaç Dolar : 1,16 Dolar
- 1 ONT kaç Euro : 0,97 Euro
- 1 ONT kaç Sterlin : 0,84 İngiliz Sterlini
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