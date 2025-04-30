1 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de kutlanacak. Resmi tatil ilan edilen bu gün nedeniyle kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Sağlık kurumlarının bir kısmı da hizmet veremeyecek. Bu durum, birçok kurumun mesai düzenini etkileyecek.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA NE OLDU?

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

, 1 Mayıs 2025 tarihinde AVM'lerin büyük çoğunluğunun açık olması bekleniyor.