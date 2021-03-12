1 Chiliz (CHZ) kaç TL oldu? 12 Mart Cuma 1 CHZ kaç Türk Lirası'na eşit? 2021 güncel 1 Chiliz ne kadar?

Kripto paraların fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından en merak edilen kripto paralardan birisi Chiliz (CHZ) oldu. Peki, 1 CHZ kaç tl? 1 Chiliz kaç TL'ye eşittir? 12 Mart 1 CHZ ne kadar?

Her gün fiyatları değişebilen kripto paralar bazı günler büyük bir düşüş yaşayabilirken bazı günlerde ise yükselişe geçiyor. Peki 1 CHZ ne kadar? 1 CHZ kaç tl oldu? 1 CHZ kaç dolara eşitti? 1 CHZ anlık ne kadar?

1 Chiliz (CHZ) KAÇ TL OLDU?

1 (CHZ) Chiliz : 3,85 Türk Lirası

12 Mart Cuma tarihi itibariyle 1 Chiliz 3,85 Türk Lirası'na eşittir. Dolar olarak ise 1 CHZ "0,5072" dolardır.

TL, Dolar ve Euro bazında CHZ fiyatları aşağıdaki gibidir: