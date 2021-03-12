1 Chiliz (CHZ) kaç TL oldu? 12 Mart Cuma 1 CHZ kaç Türk Lirası'na eşit? 2021 güncel 1 Chiliz ne kadar?
12.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:09
Kripto paraların fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından en merak edilen kripto paralardan birisi Chiliz (CHZ) oldu. Peki, 1 CHZ kaç tl? 1 Chiliz kaç TL'ye eşittir? 12 Mart 1 CHZ ne kadar?
Her gün fiyatları değişebilen kripto paralar bazı günler büyük bir düşüş yaşayabilirken bazı günlerde ise yükselişe geçiyor. Peki 1 CHZ ne kadar? 1 CHZ kaç tl oldu? 1 CHZ kaç dolara eşitti? 1 CHZ anlık ne kadar?
1 Chiliz (CHZ) KAÇ TL OLDU?
1 (CHZ) Chiliz : 3,85 Türk Lirası
12 Mart Cuma tarihi itibariyle 1 Chiliz 3,85 Türk Lirası'na eşittir. Dolar olarak ise 1 CHZ "0,5072" dolardır.
TL, Dolar ve Euro bazında CHZ fiyatları aşağıdaki gibidir:
- 1 CHZ kaç TL : 3,85 Türk Lirası
- 1 CHZ kaç Dolar : 0,5072 Dolar
- 1 CHZ kaç Euro : 0,43 Euro
- 1 CHZ kaç Sterlin : 0,37 İngiliz Sterlini
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