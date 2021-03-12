1 Bitcoin (BTC) kaç TL oldu? 12 Mart Cuma 1 BTC kaç Türk Lirası'na eşit? 2021 güncel 1 Bitcoin ne kadar?
Kripto paraların fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından en merak edilen kripto paralardan birisi Bitcoin (BTC) oldu. Peki, 1 BTC kaç tl? 1 Bitcoin kaç TL'ye eşittir? 12 Mart 1 BTC ne kadar?
Her gün fiyatları değişebilen kripto paralar bazı günler büyük bir düşüş yaşayabilirken bazı günlerde ise yükselişe geçiyor. Peki 1 BTC ne kadar? 1 BTC kaç tl oldu? 1 BTC kaç dolara eşitti? 1 BTC anlık ne kadar?
1 BİTCOİN (BTC) KAÇ TL OLDU?
1 (BTC) Bitcoin : 422.853,75 Türk Lirası
12 Mart Cuma tarihi itibariyle 1 Bitcoin 422.853,75 Türk Lirası'na eşittir. Dolar olarak ise 1 BTC "55.767,9815" dolardır.
TL, Dolar ve Euro bazında BTC fiyatları aşağıdaki gibidir:
- 1 BTC kaç TL : 422.853,75 Türk Lirası
- 1 BTC kaç Dolar : 55.767,9815 Dolar
- 1 BTC kaç Euro : 46.769,54 Euro
- 1 BTC kaç Sterlin : 40.209,55 İngiliz Sterlini
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