Manisa'da İkinci Bir Deprem Daha Meydana Geldi (Güvenlik Kamerası ve Özgür Özel Açıklama)

Manisa'da İkinci Bir Deprem Daha Meydana Geldi (Güvenlik Kamerası ve Özgür Özel Açıklama)

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