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Beşiktaş, Belçika, Spor

Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor!

Belçika ekibi Zulte Waregem'in teknik direktörü Francky Dury, sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in yakın zamanda takımdan ayrılacağını açıkladı.

20.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:34
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor!

Beşiktaş'ın sezon başında 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin siyah beyazlı ekibe geri dönmeye hazırlanıyor.

Kanadalı forvet Larin ile ilgili konuşan Zulte Waregem teknik direktörü Francky Dury, yaptığı açıklamada, "Sezonun ilk devresinde Larin-Berahino ikilisiyle birçok gol bulduk. Sonra Vossen'i kadroya alabilmek için, Berahino'yu kanatlarda kullanmak zorunda kaldık. Vossen'i kadroya ve oyun sistemine alıştırmak zorundayız, çünkü Larin de Berahino da kısa süre sonra takımdan ayrılacaklar. Ama izlediğimiz bu yol sayesinde, bu ayrılıklardan etkilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Belçika Ligi'nde 29 maça çıkan Cyle Larin, 7 gol 10 asistlik bir performans sergiledi.

Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin Beşiktaş'a geri dönüyor!
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