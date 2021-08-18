Zorlu Holding'in "Akıllı Hayat 2030" eğitimleri devam ediyor
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Zorlu Holding'in "Akıllı Hayat 2030" eğitimleri devam ediyor

Zorlu Holding'in 'Akıllı Hayat 2030' eğitimleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Zorlu Holding'in "Akıllı Hayat 2030" stratejisi çerçevesinde 3 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde düzenlediği 3. dönem eğitimlerine yaklaşık 400 Zorlu Grubu çalışanı katıldı.

Zorlu Holding'in "Akıllı Hayat 2030" stratejisi çerçevesinde 3 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde düzenlediği 3. dönem eğitimlerine yaklaşık 400 Zorlu Grubu çalışanı katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarı sağlayan katılımcılara, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından başarı sertifikası verildi.

Zorlu Holding, çalışanlarına sürdürülebilirlik alanında dünyada yaşanan güncel gelişmeler, yeni kavramlar ve yaklaşımlarla ilgili çalışanlarının bilgi birikimini artırmak amacıyla eğitim programları düzenliyor.

Bu kapsamda, 400 Zorlu Holding çalışanı iklim krizi, döngüsel ekonomi, girişimcilik ve inovasyon, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sürdürülebilirliğin temel kavramları üzerine dersler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, salgın döneminde çevrimiçi devam edilen eğitimlerle öğrenme ve deneyim paylaşımı zemininin güçlendiğini ifade etti.

Akıllı Hayat 2030 stratejisi kapsamında, sorumlu yatırım holdingi olma anlayışında çalışan katkısının önemli olduğunu belirten Yüngül, şunları kaydetti:

"Kolektif akıl ve çalışma kültürünü pekiştiriyoruz. İklim krizinin etkilerini her geçen gün çok radikal şekilde yaşarken, kaybedecek zamanımız olmadığını biliyoruz. Bugünü ve yarını planlarken de etki gücümüzün farkındalığıyla hareket ediyoruz. Bu yolculukta bilimsel gerçekleri, gündeme ışık tutan yeni kavramları, konuları görmezden gelmemiz mümkün değil ve hayatın her alanında zihinsel dönüşüme ihtiyaç var. Bu tür eğitimlerle birlikte çalışma arkadaşlarımızın sağlayacağı zihinsel dönüşüm, şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tüm paydaşlarımıza ve toplumumuza yansıyor. İş stratejilerimiz ve iş yapış biçimlerimizin odağına aldığımız çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerinin ışığında; her alanda etkimizi gözeterek teknoloji ve inovasyona dayalı yeni nesil bir çalışma kültürü için bu öğrenim yatırımını çok değerli buluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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