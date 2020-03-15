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Ibrahimovic, İtalya, Milan, Spor

Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

15.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:59
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İtalya Serie A takımlarından AC Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Yıldız futbolcunun 14 günlük karantinaya alındığı belirtiliyor.

İTALYA'DA BİLANÇO AĞIR

Öte yandan İtalya, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan kovid-19'un Avrupa'daki merkez üssü konumunda bulunuyor. Yaklaşık bin 500 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, salgının sebep olduğu ölümlerde Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ AVRUPA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 100'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 6 bin insan hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan bir açıklama geldi. DSÖ, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

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Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Haber Yorumları (1)
YOUNG GAMER: DEVLETİMİZ TÜM OYUN KONSULU OLMAYAN GENÇLERE OYUN KONSOLU VE POPULER OYUNLARDAN DAĞITMALI BÖYLELİKLE BİZ GENÇLER EVDE KALIR HASTALIĞA YAKALANMAYIZ YOKSA TÜM GÜN EVDE ÇOK SIKICI OLUYOR.
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