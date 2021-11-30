Zlatan Ibrahimovic Fiorentina Karşısında Galibiyeti Getiriyor
2020-21 sezonunda AC Milan'ın Fiorentina'yı 3-2 mağlup ettiği maçın önemli anlarına birlikte göz atalım. Milan'ın golleri Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
2020-21 sezonunda AC Milan'ın Fiorentina'yı 3-2 mağlup ettiği maçın önemli anlarına birlikte göz atalım. Milan'ın golleri Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
Dugout - Spor Haberleri
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