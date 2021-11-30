Zlatan Ibrahimovic Fiorentina Karşısında Galibiyeti Getiriyor

2020-21 sezonunda AC Milan'ın Fiorentina'yı 3-2 mağlup ettiği maçın önemli anlarına birlikte göz atalım. Milan'ın golleri Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?