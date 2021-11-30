Zlatan Ibrahimovic Fiorentina Karşısında Galibiyeti Getiriyor - Haberler Spor
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Zlatan Ibrahimovic Fiorentina Karşısında Galibiyeti Getiriyor

Dugout - Haberler | Spor

2020-21 sezonunda AC Milan'ın Fiorentina'yı 3-2 mağlup ettiği maçın önemli anlarına birlikte göz atalım. Milan'ın golleri Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

2020-21 sezonunda AC Milan'ın Fiorentina'yı 3-2 mağlup ettiği maçın önemli anlarına birlikte göz atalım. Milan'ın golleri Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Dugout - Spor Haberleri

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