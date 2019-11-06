Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekilişi başladı! Ziraat Türkiye Kupası kura çekilişi sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası kuralar çekildi. Merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Trabzonspor Altay'la, Beşiktaş Anagold 24 Erzincanspor'la, Galatasaray Tuzlaspor'la Fenerbahçe ise İstanbulspor ile eşleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00 itibariyle başlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kura çekiminin ardından Beşiktaş Erzincanspor ile, Fenerbahçe İstanbulspor ile, Galatasaray Tuzlaspor ile ve Trabzonspor Altay ile eşleşti.
İŞTE KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Altınordu - Denizlispor
Alanyaspor - Adanaspor
Esenler Erokspor - Sivasspor
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - Erzincanspor
Karagümrük - Göztepe
Kasımpaşa - Vanspor
Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir
Tuzlaspor - Galatasaray
BB Erzurumspor - Bursaspor
Kayserispor - Manisaspor FK
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Eyüpspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Kupasında, 37 takımın katıldığı ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta gerçekleşecek.
VİDEO: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekilişi başladı! Ziraat Türkiye Kupası kura çekilişi sonuçları