Zeynep Demirel Yapımcı Oldu
2008 Belçika Güzeli Zeynep Demirel, üniversite eğitimini sinema-televizyon üzerine yaptı. Bir süre önce Daire Production adlı yapım şirketi kuran Demirel, ilk büyük projesi için kolları sıvadı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; futbolu anlatacağı 'Krampon' isimli sinema filminin çalışmalarına başlayan Zeynep Demirel, "İlham kaynağım tabii ki eşim Volkan Demirel. Ancak filmimde anlattığım kişi o değil. İlk uzun metrajımda kamerayı, bildiğim bir konuya, futbola çevirmek istedim" dedi.