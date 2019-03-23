Zeynep Demirel Yapımcı Oldu

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; futbolu anlatacağı 'Krampon' isimli sinema filminin çalışmalarına başlayan Zeynep Demirel, "İlham kaynağım tabii ki eşim Volkan Demirel. Ancak filmimde anlattığım kişi o değil. İlk uzun metrajımda kamerayı, bildiğim bir konuya, futbola çevirmek istedim" dedi.