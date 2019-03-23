Zeynep Demirel Yapımcı Oldu

Zeynep Demirel Yapımcı Oldu

2008 Belçika Güzeli Zeynep Demirel, üniversite eğitimini sinema-televizyon üzerine yaptı. Bir süre önce Daire Production adlı yapım şirketi kuran Demirel, ilk büyük projesi için kolları sıvadı.

Zeynep Demirel Yapımcı Oldu

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; futbolu anlatacağı 'Krampon' isimli sinema filminin çalışmalarına başlayan Zeynep Demirel, "İlham kaynağım tabii ki eşim Volkan Demirel. Ancak filmimde anlattığım kişi o değil. İlk uzun metrajımda kamerayı, bildiğim bir konuya, futbola çevirmek istedim" dedi.

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