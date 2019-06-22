Zenit, Onyekuru'nun peşine düştü!

Galatasaray'ın sezonu şampiyonlukla tamamlamasında çok büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'yla ilgili kötü haber var. Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden kiralamak için büyük çaba harcadığı Nijeryalı futbolcuya Zenit kancayı attı. Üstelik Rus kulübünün Onyekuru'nun bonservisini almak istediği öğrenildi.

TEKLİF 15 MİLYON!

Rus basınına yansıyan haberlere göre Zenit bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda... Everton'ın vereceği yanıt büyük bir merakla bekleniyor.