Zenit, Onyekuru'nun peşine düştü!
Galatasaray'ın sezonu şampiyon olarak bitirmesi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasından en büyük pay sahiplerinden olan Onyekuru için kötü haber geldi. Yıldız ismi bir yıl daha kiralamak isteyen sarı kırmızılı ekibin önüne Zenit çıktı. Rus ekibi oyuncunun bonservisini almak istiyor.
Galatasaray'ın sezonu şampiyonlukla tamamlamasında çok büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'yla ilgili kötü haber var. Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden kiralamak için büyük çaba harcadığı Nijeryalı futbolcuya Zenit kancayı attı. Üstelik Rus kulübünün Onyekuru'nun bonservisini almak istediği öğrenildi.
TEKLİF 15 MİLYON!
Rus basınına yansıyan haberlere göre Zenit bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda... Everton'ın vereceği yanıt büyük bir merakla bekleniyor.
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