Zenit'in Yıldız Oyuncusu Artem Dzyuba, Fenerbahçe'den Çekiniyor

UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe'nin rakibi olan Zenit'in golcü futbolcusu Dzyuba, Rus basınına sarı lacivertli takım hakkında konuştu. Ara transfer döneminde özellikle Moses ile Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirdiğini söyleyen Dzyuba, kendilerini kolay maçların beklemediğini dile getirdi.

"MOSES TRANSFERİNİ DUYDUM"

Dzyuba, Rus basınına yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin transfer dönemini çok hareketli geçirdiğini gördüm. Onları izliyorum. Moses transferini de duydum. Kesinlikle bizi kolay maçlar beklemiyor." ifadelerini kullandı.

Rus golcü bunun yanı sıra, "Fenerbahçe'nin ligdeki konumu bizi yanıltmamalı. Ara transfer döneminde de güçlendiler ve ligde üst üste galibiyetler almaya başladılar. Bu noktadan sonra bizim yapmamız gereken şey çok dikkatli olmak. Fenerbahçe bizim rakibimiz ve ben de onları izliyorum. Kesinlikle işimiz kolay değil." dedi.

(Futbol Arena)