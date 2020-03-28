Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Porto forması giyen golcü oyuncu Ze Luis, playstation oynarken televizyonun önünden geçen sevgilisi Alesenka Lesenka'ya sert tepki gösterdi.

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Yeşil Burun Adaları doğumlu golcü oyuncu Ze Luis, koronavirüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiriyor. 29 yaşındaki oyuncu vaktinin çoğunu playstation oynayarak geçiriyor. Bu durumdan oldukça sıkılan sevgilisi Alesenka Lesenka ise ilginç bir yola başvurdu.

Ze Luis

Lesenka, Ze Luis oyun oynarken televizyonun önünden geçti. Bu duruma sinirlenen golcü oyuncu ise sevgilisinin kalçasına sert bir şekilde vurdu. Bu anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.