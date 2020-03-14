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Reuters, İspanya, Avrupa, Dünya, Ekonomi

Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de faaliyet gösteren ünlü giyim mağazası Zara, İtalya'dan sonra koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya'daki tüm mağazalarını kapatıyor.

14.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:31
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

Haberler.com/Dış Haberler

Zara giyim mağazasının sahibi Inditex, koronavirüsten dolayı İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Reuters'a konuşan bir şirket yetkilisi, hükümetin koronavirüs ile yaptığı mücadale kapsamında İspanya'da bulunan mağazalarını Cumartesi gününden (bugün) itibaren geçici olarak kapatacaklarını söyledi.

ÜNLÜ MARKALARI BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR

İspanya, Zara markasının en çok mağazası bulunan ülke konumunda. Zara'nın sahibi olanİnditex şirketinin çatısı altında Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho ve Bershka gibi ünlü markalar da var.

EN ÇOK VAKA OLAN İKİNCİ AVRUPA ÜLKESİ

Madrid ve Katalonya gibi bölgelerde yemek malzemesi satan yerler hariç olmak üzere bar, restorant ve dükkanların kapatılacağı açıklanmıştı ama henüz bu iş yerlerinden kapatılan olmadı. Şu ana kadar 4.231 vaka 120 ölüm vakası ile İspanya İtalya'dan sonra en çok virüs vakalarının yaşandığı ikinci Avrupa ülkesi.

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Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

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Zara, yeni tip koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

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