Zajc için beklenmedik teklif! Alınanın 2 katına gönderilebilir
Fenerbahçe'nin Empoli'den transfer ettiği 24 yaşındaki Miha Zajc için Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi.
Devre arası transfer döneminde İtalya'dan Empoli'den alınan yıldız futbolcu sarı-lacivertli forma altında tam olarak kendini gösteremedi. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncunun potansiyeli olması, İtalya geçmişi ve Sloven milli takımında forma giymesi gibi etkenler sebebiyle transferi söz konusu olduğu kaydedildi.
CİDDİ TEKLİF
Zajc için iki ülkeden ciddi teklif var. Rus ekiplerinin yaklaşık 8-10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdikleri öğrenildi. Öte yandan İtalya'dan da bazı takımlardan daha düşük teklifleri olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE ÇOK SICAK BAKMIYOR
Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta gelen bu tekliflere yanaşmadığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon şampiyonluk yolunda güçlü bir kadroya ihtiyacı var. Bu nedenle Zacj'ın yerini dolduracak oyuncu bulmadan ilk etapta bu transfere sıcak bakılmıyor. Sarı-lacivertli forma altında 10 maça çıkan Sloven futbolcu iki gol atıp bir de asit yaptı. Fenerbahçe tarafından Miha Zajc'a 5 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödenmişti.
SON GOLÜNÜ PAYLAŞTI
Miha Zajc son maçı iyi bitirdi. Antalyaspor'a karşı ağları havalandıran Sloven yıldız, tatile çıkarken son maçtaki golünü de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Instagram hesabı üzerinden özel olarak Antalyaspor'a karşı bulduğu golü paylaşan Zajc, sezonu çok iyi tamamladığını da ekledi.
-
Asparagas haber. Ali Koç''un PR çalışmaları. Taraftarları gaza getirmek için iyi oyuncular alınacak, satılacak diye haberler çıkartıyorlar. Geçen transfer döneminde de aynı şeyi yapmıştı. Bas Dost, Bamba, Wishere geliyordu gelemedi. Sonuç Frey, Benzia, Slimani, Reyes, ayuw, tolga cigersiz. Zajc ne yapmış ki 8-10 milyon € veriyorlar. Tek iyi yönü doğru zamanda doğru yerde olmak. Bunun için de o kadar para kimse vermez. Salih Uçan''ın biraz daha hareketli versiyonu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
kumaş sağlam kesinlikle kalmalı iyi kamp geçirsin bu cocuk durdurulamazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Hemen yollayın gitsin bizim ligde ondan çok alperi jailsonu ısla dırar ismail tolgay ayew bunlar fb ye hiç yakışmıyor anelka carlos alex luganolardan kimlere kaldikCevap Yaz Yayından Kaldır
-
bu oyuncu kaliteli bir oyuncu yaşı genç ve sloven milli takımında oynuyor 15 mil eurodan aşağı teklife satılmamalı yeri doldurulamazCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
-
sat saniye tutma beş para etmezCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır