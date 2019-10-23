Yuto Nagatomo, Tsubasa'ya konuk oluyor!

23.10.2019 22:56

90'lı yılların popüler çizgi filmi Kaptan Tsubasa, özel bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Dünyaca ünlü animenin önümüzdeki yıl yayınlanacak bölümünde tanıdık bir isim karşımıza çıkacak. Yaklaşık 2 sezondur Galatasaray forması terleten Yuto Nagatomo, Kaptan Tsubasa'da boy gösterecek.

NAGATOMO ÖZEL BÖLÜMÜNDE KONUK OLACAK

Japon futbolcunun ülkesinde geçtiğimiz yıllarda 26 bölümlük bir çizgi filmi yayınlanmıştı. Bu sefer tecrübeli sol bek, Tsubasa'nın özel bir bölümünde konuk olacak. Nagatomo, önümüzdeki yıl 3 Kasım'da "FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!" ismiyle yayınlanacak özel bir Kaptan Tsubasa animesinde kendi karakteriyle yer alacak. Çizgi filmin yapımcılığını yeniden Yichi Takahashi, üstlenecek.

İşte Yuto Nagatomo'nun çizgi filmde yer alacağı karakterin çizimi:

(Fotomaç)