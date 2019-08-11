Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille evinde Nantes'ı 2-1 mağlup etti
Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille evinde Nantes'ı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcu Zeki Çelik, maçta hem kendi kalesine gol attı hem de takımının attığı ikinci golün asistini yaptı.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Nantes'ın golünü 51. dakika Zeki Çelik kendi kalesine atarken, Lille'e galibiyeti getiren golleri 19. ve 80. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Kendi kalesine gol atan temsilcimiz Zeki Çelik, takımının attığı 2. golde asist yaparak galibiyeti getiren isimlerde oldu.
WEAH'IN YERİNE YUSUF YAZICI
Zeki Çelik maçta 90 dakika forma giyerken, Trabzonspor'dan 16,5 milyon euroya transfer olan Yusuf Yazıcı, 68. dakikada Timothy Weah'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Lille sezona 3 puan ile başlarken, Nantes ilk maçından puan çıkaramadı.
TRİBÜNLERDEN YUSUF TEZAHÜRATI
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında da duran top kullanmak için topun başına gelen Yusuf Yazıcı için tribünlerden "Yusuf, Yusuf" tezahüratları yapıldı.