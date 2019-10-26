Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille rahat kazandı
Fransa Ligue 1'de 11. hafta maçında Yusuf Yazıcı'nın 1 gol atıp 2 asist yaptığı maçta Lille evinde Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti.
Stade Pierre Mauroy'da oynanan mücadelede ev sahibi Lille'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Benjamin Andre, 62. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı ve 90. dakikada Loic Remy attı. Yusuf Yazıcı attığı golün yanı sıra atılan iki golde de asist yapan isim oldu.
Bu sonucun ardından Lille puanını 18'e yükseltirken , Bordeaux 15 puanda kaldı.