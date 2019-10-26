Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille rahat kazandı

Fransa Ligue 1'de 11. hafta maçında Yusuf Yazıcı'nın 1 gol atıp 2 asist yaptığı maçta Lille evinde Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti.

26.10.2019 20:39
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille rahat kazandı

Stade Pierre Mauroy'da oynanan mücadelede ev sahibi Lille'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Benjamin Andre, 62. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı ve 90. dakikada Loic Remy attı. Yusuf Yazıcı attığı golün yanı sıra atılan iki golde de asist yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Lille puanını 18'e yükseltirken , Bordeaux 15 puanda kaldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.