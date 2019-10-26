Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille rahat kazandı

26.10.2019 20:39

Stade Pierre Mauroy'da oynanan mücadelede ev sahibi Lille'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Benjamin Andre, 62. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı ve 90. dakikada Loic Remy attı. Yusuf Yazıcı attığı golün yanı sıra atılan iki golde de asist yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Lille puanını 18'e yükseltirken , Bordeaux 15 puanda kaldı.