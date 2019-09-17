Yusuf Yazıcı, ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı!

17.09.2019 23:29

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Lille, Ajax'a konuk oldu. Karşılaşmayı Ajax, 3-0 kazandı. Fransız ekibinde milli oyuncu Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başladı. Gururumuz Yusuf Yazıcı da karşılaşmanın 65. dakikasında Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.

Geçtiğimiz sezonun başında İstanbulspor'dan Lille'e giden Zeki Çelik ve bu sezon başında 17 milyon euroya transfer olan Yusuf Yazıcı, kariyerlerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktılar.