Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giydi, böyle poz verdi

Yaz transfer dönemindeki ilk transferini 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katarak gerçekleştiren Galatasaray, kiralık olarak gelen Luyindama'nın da bonservisini almıştı.

Gelecek sezon için kadrosuna forvet hattı için Aboubakar, Chicharito lakaplı Javier Hernandez isimlerinden birisini katması beklenen sarı kırmızılı kibin ayrıca Banega ve Adem Küçük transferlerini de bitirmeye çalıştığı biliniyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Yusuf Erdoğan'ın bir mağazada Galatasaray formasını üzerinde denediği görüldü.