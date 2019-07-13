Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve 75 milletvekilinin imzasıyla hafta içinde 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)' sunuldu. Sunulan kanun teklifi yasalaşırsa Türkiye'de sigortası başlayan ve yurt dışından çalışma hayatını sürdürmüş bir vatandaş, Türkiye'den emekli olabilecek. Yasa teklifine göre, yurt dışı borçlanma bedeline esas olan prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak. Şu anki günlük borçlanma bedeli 27,29 TL iken, bu oran 38,37 TL olacak. Teklif yasalaşırsa, SGK borçlanması ortadan kalkacak, herkes Bağ-Kur'dan borçlanacak.

"VATANDAŞLARA TAVSİYEM, İŞLEMLERİNİ BAŞLATMASI VE SGK'YA GİTMESİDİR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Kadir Denizci, TBMM'ye sunulan bir gelir vergisi ve kanun teklifinden bahsederek, "Bu kanun teklifinin içinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 3201 sayılı kanununa göre Türkiye'deki emeklilik işlemleri var. Bu kanunda bazı değişiklikler olacak. Eğer kanun teklifi kabul edilirse, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de düşük maaş alıp ve yüksek ödeme yaparak genç yaşta emekli olacaklar. 75 milletvekili tarafından meclise sunulan kanun teklifinin Ağustos ayından kabul edileceği söylentileri var. Bu konuda yorum yapamıyorum çünkü Meclis'te onaylanmasını bekliyoruz. Vatandaşlara tavsiyem işlemlerini başlatması ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmesidir. Müracaatlarını yapması ve borçlanmalarının tamamını yatırmaları gerekiyor. Kanun teklifindeki maddede borçlanmanın tamamını yatırmayan için şu anki yasanın geçerli olmayacağı yazıyor" dedi.

Denizci sözlerine şöyle devam etti: "Kanun teklifi kabul edilirse, bazı öngörülen maddeler şu şekilde devam ediyor; öncelikle asgari ücretin yüzde 32'sine göre belirlenen günlük tutar, 27,29 TL'den 38,37 TL'ye çıkarak, yüzde 32'den yüzde 45'e çıkacak".

"YURT DIŞI BORÇLANMASINI YAPAN VATANDAŞLARIMIZ ŞANSLI OLACAK"

Türkiye'ye her yıl olduğu gibi yılda bir kere asgari ücrete zam geldiğini söyleyen Denizci, "Bu zamanlara göre düşünürsek, 38 liradan 45-50 ve 52 lira olarak devam edecek. Yani şu anda borçlanmasını yapan vatandaşlarımız şanslı olanlar olacak. Sadece bununla da kalmıyor. Kanun teklifinde yurt dışında işe girişin Türkiye'de başlangıç sayılmayacağı, Türkiye'deki işe girişten itibaren başlangıç sayılacak. Kişilerin işe girişleri 1999 senesinden önce ise bir problem yok. Kişilerin girişleri 1999'dan sonra ise 2000'li tarihler 2005-2006 ve hiç girişi yoksa, başvuru yaptığı 2019 tarihi itibari ile geçerli sayılacak. Böyle bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üç aşamada maaş bağlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bağladığı maaşlar nelerdir dersek; 1999 öncesi, 1999'dan 2008'e kadar olan ve 2008 sonrası, burada aylık bağlama oranları farklılık gösteriyor ve esas prim kazançları var. Tarihler burada önemli" diye konuştu.

"SSK TAMAMEN KALKACAK, BAĞ-KUR'A GÖRE İŞLEM YAPILACAK"

Kişinin yurt dışında işe girişini sayılmadığı zaman, otomatikman maaşın düştüğünün altını çizen Denizci, "Yaş ise geriye çekiliyor. Yani kişi 50 yaşında olacaksa 55 yaşında emekli oluyor. Bir örnek vermek gerekirse; 1980'de yurt dışına girişi olan bir kişinin 3 bin 600 günden 98 bin TL yatırarak tahmini olarak 2 bin ve üstü maaş alarak emekli olabiliyordu. Bu kanun teklifi kabul edilirse eğer, ön görülen maddelere baktığımız zaman şunu anlıyoruz. Türkiye'de kişinin girişinin olmadığını varsayarsak; yaş, gün ve yıl emeklilik şartları vardır. 20 yıl borçlanma yaptığı zamanda, 7 bin 200 günden ödeme yapacak. Bu ödemeyi 27,29 TL yerine 38,37 TL'den yapacak. Benim tavsiyem bir an önce işlemlerini başlatsınlar, başvurularını yapsınlar. Borçlarının tamamını yatırsınlar ki bu yasadan etkilenmesinler. Şöyle bir madde daha var. 5510 sayılı kanunun birinci fıkrasının dördüncü bendine göre işlem yapılacak. Bu da 'SSK tamamen kalkacak, Bağ-Kur'a göre işlem yapılacak' demek oluyor" açıklamalarını kullandı.

Sunulan kanun teklifinde Sosyal Güvenlik kapsamında Yurt Dışı Borçlanma adlı 3201 sayılı kanunda yapılacak bazı değişiklikler ön görülmüş olup bu değişikliklerde öngörülen bazı maddeler kanun teklifinde şu şekilde:

- Borçlanma tutarının hesaplanmasına esas olan prim oranının yüzde 45'e çıkarılması.

- Borçlanılan sürelerin 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık olarak kabul edilmesi.

- Türkiye'de sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerini borçlanan sürelerinin Türkiye'deki sigortalılık başlangıç tarihinden geriye götürülen sürelere, Türkiye'de sigortalılıkları olmayanların ise borçlarını tamamen ödedikleri tarihten geriye götürülen sürelere mal edilmesi amacıyla değişikliğe gidilmektedir.

Kaynak: İHA