Youtuber Vitaly Zdorovetskiy'nin şimdi de annesi sahaya girdi!

İngiltere ile Yeni Zelanda arasında oynanan Kriket Dünya Kupası finalinde bir kadın, üzerinde bir cinsel ilişki film sitesinin reklamı yazan mayo ile ile sahaya girmeye çalıştı. Kadın, saha kenarındaki güvenlik görevlilerinin farketmesi sonrası kıskıvrak yakalandı.

"SAHADA ÇIPLAK KOŞACAKTI"

Sahaya girmeye çalışan kadının Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski'nin erkek arkadaşı Vitaly Zdorovetskiy'nın annesi Elena olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra Vitaly, annesinin sahada çıplak bir şekilde koşmak istediğini ve annesinin çılgın olduğunu söyledi.

"EN BELALI ANNE"

Wolanski de erkek arkadaşının annesinin kendisini taklit etmesi ile ilgili olarak ''En belalı anne'' yorumunda bulundu.