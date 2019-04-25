Younes Belhanda, Yeni Malatyaspor Maçı Kadrosundan Çıkarıldı!

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, maç öncesi rahatsızlandı. Isınmak için sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, kendini iyi hissetmeyince kadrodan çıkarıldı ve yerine Ryan Donk ilk 11'e alındı.

"HAK EDEN KAZANSIN"

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Belhanda'nın bir sıkıntısı oldu. Beklenmedik bir durum. Soyunma odasında kendisi. Hazırız. İnanıyorum ki oyuncularım final vizesini alacaklar. Herkes güzel bir maç seyretsin, hak eden kazansın. Kendisini kadrodan çıkardık." dedi.