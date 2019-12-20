Suudiler, Belhanda'yı gözüne kestirdi
Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda için girişimlere başladı.
20.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:33
Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Younes Belhanda'ya talip çıktı. Galatasaray, Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan Belhanda için teklifler gelmeye başladı.
BU SEZON 5 GOL ATTI
Cezayirli yıldızı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak isteyen Al İttihad kulübünün transfer adına yeniden girişimlere başladığı iddia edildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Faslı oyuncu, 5 gol atıp 1 asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet
Haber Videosu: Suudiler, Belhanda'yı gözüne kestirdi
HABER YORUMLARI (1)
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umarım gider sağolsun bu zamana kadar hizmet etti, abi direk shaktardan kovalenkoyu al ya da zagrep ten olmo veya orsiç maliyetleri düşük kanatlarada bruma onyekuru orta sahaya baduu tarzında bir adam ve bir adette stoper hatta lines hariç bruge den clinton mata sağ bekeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır