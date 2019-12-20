: Suudiler, Belhanda'yı gözüne kestirdi

20.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:33

Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Younes Belhanda'ya talip çıktı. Galatasaray, Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan Belhanda için teklifler gelmeye başladı.

BU SEZON 5 GOL ATTI

Cezayirli yıldızı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak isteyen Al İttihad kulübünün transfer adına yeniden girişimlere başladığı iddia edildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Faslı oyuncu, 5 gol atıp 1 asist yaptı.

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