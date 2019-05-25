Younes Belhanda, Sahneye "Fener Ağlama" Şarkısıyla Çıktı!
Gala Gecesi'nde sarı-kırmızılı takımın Faslı oyuncusu Younes Belhanda sahneye "Fener ağlama" şarkısı eşliğinde çıktı.
Gala Gecesinde futbolcular birer birer sahneye çıkmaya başladı. Selçuk, Muslera ve Mariano'dan sonra sahneye çıkan Belhanda kutlamalara damga vurdu. Faslı oyuncu sahneye "Fener ağlama" şarkısıyla çıktı.
Bu müzik Fenerbahçeli sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken Galatasaraylılar ise "Lig bitti ama hala gol atıyoruz" yorumlarında bulundu.
YORUMLAR (16)
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Yabancı futbolcular bizi birbirimize düşürüyo biz de ulan bizim takımıda ne kadar çok seviyo şaka gibiyiz.Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
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Kendi rezilliğine bakmayan bu tiyatrocular, fenere sararak suç bastırıyor.Cevap Yaz 16 16 Yayından Kaldır
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Ama kabahat sizde degil.Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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tek çözüm tüm takımların gassaraya karşı birleşmesi ve o kupayı zorla gassaraydan alıp gariban fenere vermeleri elzemdir:)Cevap Yaz 19 13 Yayından KaldırFENERBAHÇE ŞAMPİYON: iltifatınız İçin çok teşekkür ederim dürbünlü amca.8 2 Yayından Kaldır
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