Younes Belhanda, Sahneye "Fener Ağlama" Şarkısıyla Çıktı!

Gala Gecesi'nde sarı-kırmızılı takımın Faslı oyuncusu Younes Belhanda sahneye "Fener ağlama" şarkısı eşliğinde çıktı.

Gala Gecesinde futbolcular birer birer sahneye çıkmaya başladı. Selçuk, Muslera ve Mariano'dan sonra sahneye çıkan Belhanda kutlamalara damga vurdu. Faslı oyuncu sahneye "Fener ağlama" şarkısıyla çıktı.

Bu müzik Fenerbahçeli sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken Galatasaraylılar ise "Lig bitti ama hala gol atıyoruz" yorumlarında bulundu.

Younes Belhanda, Sahneye Fener Ağlama Şarkısıyla Çıktı!
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