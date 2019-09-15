Younes Belhanda, 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Kasımpaşa maçının son anlarında Veysel Sarı'nın müdahalesi sonrası çenesi iki yerden kırılan Younes Belhanda, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

15.09.2019 11:34
Younes Belhanda, 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Kasımpaşa ile oynanan maçta kendisine yapılan faul sonrası dengesini kaybeden Belhanda tökezlerken, o sırada kontrolsüz koşu yapan Veysel Sarı'nın dizi suratına çarpmış ve sarsıntı yaşamıştı.

DÜN AMELİYAT OLDU

Belhanda için yapılan geniş çaplı tetkiklerde, çenesinde iki adet kemiğin kırıldığı tespit edildi. Faslı yıldız için ameliyat kararı verilirken, operasyon dün sabah gerçekleşti. Bıçak altına yatan Belhanda'nın 5-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

(Fanatik)

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