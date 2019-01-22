Yorumcu Alp Pehlivan: Fenerbahçe'nin 10 Transfere İhtiyacı Var

Fenerbahçe'nin Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan yorumcu Alp Pehlivan, "Fenerbahçe'nin 10 transfere ihtiyacı var." dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

"FUTBOL, VOLKAN'I BIRAKTI"

Maç sonunda mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendiren yorumcu Alp Pehlivan, "Kaleci Volkan futbolu bırakmadı ama şu haliyle futbol onu bırakmış görünüyor" derken, "Fenerbahçe'nin 10 transfere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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