Yorumcu Alp Pehlivan: Fenerbahçe'nin 10 Transfere İhtiyacı Var
Fenerbahçe'nin Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan yorumcu Alp Pehlivan, "Fenerbahçe'nin 10 transfere ihtiyacı var." dedi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
"FUTBOL, VOLKAN'I BIRAKTI"
Maç sonunda mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendiren yorumcu Alp Pehlivan, "Kaleci Volkan futbolu bırakmadı ama şu haliyle futbol onu bırakmış görünüyor" derken, "Fenerbahçe'nin 10 transfere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (37)
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ALP PEHLİVAN YORUMLARIYLA FENERBAHÇE ÜZERİNDEN PİRİM YAPMANIN PEŞİNDE FUTBOLDAN ANLASAYDI HOCALIK YAPARDI.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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transfer yaparlar Malatya ya da puan kaybettikten sonra Comolli fransız kaldı 1,5 saatte fransaya gider bizim çubuklu onurlu formamız yerlerde, efsanelerimizden adam gibi adam Aykut KOCAMAN konyada , uzayda değilsen Ali KOÇ dünyaya dön artıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aynenCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ÇARE JUPP DERWALL. . . . . . . . AMA ÖLÜME ÇARE BULUNDUKTAN SONRA.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hüseyin Aydın istifaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır