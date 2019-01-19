Yönetimle Görüşen Ersun Yanal: Transfer İstiyorum
Yönetimle görüşen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Göreve geldikten sonra stoper, orta saha, forvet, sağ ve sol açıkta takviyeye gerekli raporu verdim. Bu oyuncuların bir an önce alınması lazım." dedi.
Tarihinin en kötü ilk yarısını geçirdiği Süper Lig'in ikinci yarısında Pazartesi günü Bursa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de gündem yapılamayan transferler. Şu ana kadar sadece Yeni Malatyaspor'dan stoper Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yönetimden acil takviye talep ettiği ortaya çıktı.
LİSTE BELLİ, ALINAN OYUNCU YOK
Kupadaki Ümraniye yenilgisi sonrası yönetimle bir kez daha görüşen Yanal'ın, "Göreve geldikten sonra stoper, orta saha, forvet, sağ ve sol açıkta takviyeye gerekli raporu verdim. Bu oyuncuların bir an önce alınması lazım. Aksi takdirde ileriki günlerde çok büyük sıkıntılar yaşarız" dediği kaydedildi. Fener'in listesinde, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Juan Mata, Viktor Moses, Ndongala gibi oyuncular var.
(Star)
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2. lig çalışmalarına erken başlamak lazım demiş ersun ... escortçu ersun :D fenere gelmiş fener senin escortun mu mubarekCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Abi acil transfer lazım diyen adamların sol kanatta ısrarla ismaili oynatması ne kadar komik ya kendisi cıkıp oynasa valla gücenmem laf soylemem torpil yapıyo kendisine derim bunlar bizle dalga geçiyor aziz başkan lütfen göreve aldırma sen bu neyse demicem gerisiniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ersun geldi Cocunun yanlış kadro kurgularını FB de devam ettiriyor. Ersun koskoca FB ye yakışmaz. Adam koşa koşa geldi tarftar isdedi diye. . . Para. , !Bursaspor maçında FB sahaya eğer doğru kadro yapısı ile çıkarsa kesin favorim FB dir. FB nin şu anda santroforu Soldado dur. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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PTT 1. lig de şampiyonluğa oynayacak takım kurması gerekir, Süper lig bitti şimdiden para harcamayın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kulüp balçığa batmış başkanda dahil hepsi debeleniyor çıkabilmek için....Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır