Yönetimin Çin'den Futbolcu Getirememesi, Fatih Terim'i Çılgına Çevirdi
Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın Alan ve Pato transferleri için Dubai'den eli boş dönmesi teknik direktör Fatih Terim'i adeta çılgına çevirdi.
Galatsaray'da Gomis'in ayrılmasının ardından ısrarla santrafor transferi isteyen Fatih Terim, Ocak ayında bu takviyelerin yapılacağını her fırsatta dile getiriyordu ancak Galatasaray'da şu ana kadar beklenen olmadı. Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transfer sürecinde de yönetim ile fikir ayrlığına düşen ve Fatih Terim, Alan ve Pato transferlerinin hayal kırıklığı ile tamamlanmasının ardından adeta küpleri bindi.
KISA SÜRE İÇİNDE TOPLANACAKLAR
Galatasaray Yönetimi'ne tepki gösteren Terim, bu tepkisini gösterecek tarzda konuşmalar yaparak, jest ve mimikleri ile başkan Cengiz ve Albayrak'a mesaj gönderdi. Kısa bir süre içerisinde başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Abdürrahim Albayrak ile bir araya gelecek olan Fatih Terim'in nasıl bir yol izleyeceği de şimdiden merak konusu olmaya başladı.
(Sporx)
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Çinler laz bir tercuman bulmadılarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahce ingiltereye ucak kaldirip futbolcu getiriyor bizim Galatasaray ilk yari biterken 2 futbolcu ile anlastik diyorlardi.Fenerbahce yonetiminden ricam olacak ucak ingiltereye bos gitmeseydy keske bizim baskani ve Abdurrahim beyide oraya goturup unutup gelselerdi nasil olsa bir ise yaramiyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yeter be gs hakkında ortalığı karıştırıcı haber yapmayı bırakınCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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çılgına dönerken yanındamıydınız atıyorsunuzCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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BUNLARI ADAM YERİNE KOYUPTA ORAYA GÖNDEREN DE EN BÜYÜK EKSİKLİK .Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır