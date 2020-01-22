: Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma

22.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:40

Maddi sıkıntılar nedeniyle devre arasında transfer yapamayan Beşiktaş'ta bir başka sorun patlak verdi. Yönetimin 5 maç daha oynaması halinde 2.8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Rebocho için Abdullah Avcı'ya "Hocam bu maçta onu oynatma" dediği ve böylece bu seçeneğin otomatik olarak hayata geçmesini engellemek istediği öğrenildi.

FRANSIZ EKİBİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yönetim, Fransız kulübü Guingamp'la bu maddeyi kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

(Fanatik)

Haber Videosu