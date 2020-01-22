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Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma

Beşiktaş yönetimi, 5 maç daha oynadığı taktirde otomatik olarak devreye girecek olan satın alma opsiyonundan dolayı Abdullah Avcı'ya "Rebocho'yu oynatma" talimatı verdi.

22.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:40
Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma

Maddi sıkıntılar nedeniyle devre arasında transfer yapamayan 'ta bir başka sorun patlak verdi. Yönetimin 5 maç daha oynaması halinde 2.8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Rebocho için 'ya "Hocam bu maçta onu oynatma" dediği ve böylece bu seçeneğin otomatik olarak hayata geçmesini engellemek istediği öğrenildi.

FRANSIZ EKİBİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yönetim, Fransız kulübü Guingamp'la bu maddeyi kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

(Fanatik)


Haber Videosu

: Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma
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HABER YORUMLARI (1)

  • MEHMET SARI:
    robechoyu oynatma talimatı bjk hiç yakışmadı , böyle adalet, böyle aşağılık bir düşünce olamaz, bu düşüncenin sahipleri bjk uzaklaşmalı yerin kulağı var topun adaleti var 2 genç oyuncu kiraya verseler de bu dalevereyi komployu yapmasalardı.
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