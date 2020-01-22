Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma
Beşiktaş yönetimi, 5 maç daha oynadığı taktirde otomatik olarak devreye girecek olan satın alma opsiyonundan dolayı Abdullah Avcı'ya "Rebocho'yu oynatma" talimatı verdi.
Maddi sıkıntılar nedeniyle devre arasında transfer yapamayan Beşiktaş'ta bir başka sorun patlak verdi. Yönetimin 5 maç daha oynaması halinde 2.8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Rebocho için Abdullah Avcı'ya "Hocam bu maçta onu oynatma" dediği ve böylece bu seçeneğin otomatik olarak hayata geçmesini engellemek istediği öğrenildi.
FRANSIZ EKİBİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yönetim, Fransız kulübü Guingamp'la bu maddeyi kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.
(Fanatik)
Haber Videosu: Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma
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robechoyu oynatma talimatı bjk hiç yakışmadı , böyle adalet, böyle aşağılık bir düşünce olamaz, bu düşüncenin sahipleri bjk uzaklaşmalı yerin kulağı var topun adaleti var 2 genç oyuncu kiraya verseler de bu dalevereyi komployu yapmasalardı.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır