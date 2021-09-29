Yönetim, Vitor Pereira'nın isteğini geri çevirmedi! Fenerbahçe, Paulinho transferini bitiriyor

Süper Lig'de 7. hafta itibarıyla zirvede yer alan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalara start verdi. Sarı-lacivertliler, sezon başında da ilgilendiği Paulinho'yu bu sefer kadrosuna katmak istiyor.

YENİDEN GİRİŞİMDE BULUNULACAK

Takvim'in haberine göre; yaz transfer döneminde Brezilyalı yıldızı gündemine alan ancak transferi mutlu sonla bitiremeyen Fenerbahçe, Paulinho'nun peşini bırakmıyor. Al Ahli ile olan sözleşmesini fesheden deneyimli orta saha için sarı-lacivertlilerin ocak ayındaki ara transfer döneminde yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi.

BREZİLYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yıldız orta sahayı çok istediği belirtiliyor. Portekizli çalıştırıcının, transferin gerçekleşmesini yönetimden özel olarak talep ettiği öğrenildi. 8 numara pozisyonunda forma giyen Paulinho, Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. 33 yaşındaki futbolcunun, ülkesi Brezilya'dan da talipleri bulunuyor.

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