Yönetim, Vitor Pereira'nın isteğini geri çevirmedi! Fenerbahçe, Paulinho transferini bitiriyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yönetim, Vitor Pereira'nın isteğini geri çevirmedi! Fenerbahçe, Paulinho transferini bitiriyor

Haberler.com - Haberler | Spor
Yönetim, Vitor Pereira'nın isteğini geri çevirmedi! Fenerbahçe, Paulinho transferini bitiriyor

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli kulüp, Al Ahli'yle sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu Paulinho'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Pereira'nın takımında görmeyi çok istediği futbolcunun, ülkesi Brezilya'dan da talipleri bulunuyor.

Süper Lig'de 7. hafta itibarıyla zirvede yer alan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalara start verdi. Sarı-lacivertliler, sezon başında da ilgilendiği Paulinho'yu bu sefer kadrosuna katmak istiyor.

YENİDEN GİRİŞİMDE BULUNULACAK

Takvim'in haberine göre; yaz transfer döneminde Brezilyalı yıldızı gündemine alan ancak transferi mutlu sonla bitiremeyen Fenerbahçe, Paulinho'nun peşini bırakmıyor. Al Ahli ile olan sözleşmesini fesheden deneyimli orta saha için sarı-lacivertlilerin ocak ayındaki ara transfer döneminde yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi.

BREZİLYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yıldız orta sahayı çok istediği belirtiliyor. Portekizli çalıştırıcının, transferin gerçekleşmesini yönetimden özel olarak talep ettiği öğrenildi. 8 numara pozisyonunda forma giyen Paulinho, Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. 33 yaşındaki futbolcunun, ülkesi Brezilya'dan da talipleri bulunuyor.

Haberler.com - Spor Haberleri
Fenerbahçe hocası Vitor Pereira, en sonunda patladı: Herkes her şeyi çok iyi biliyor

Fenerbahçe hocası Vitor Pereira, en sonunda patladı: Herkes her şeyi çok iyi biliyor

 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'dan kopya mı çekti? Birebir aynı ifadeleri kullandı

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'dan kopya mı çekti? Birebir aynı ifadeleri kullandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seren Serengil Joe Biden Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hulusi Akar Seda Sayan Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Mesut Özil Salih Uçan Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Selçuk Bayraktar Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yönetim, Vitor Pereira'nın isteğini geri çevirmedi! Fenerbahçe, Paulinho transferini bitiriyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 22:05:41. #1.17#