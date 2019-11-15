Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşmaya vardı
Bursaspor'la bir dönem Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik adam Ertuğrul Sağlam, Yılport Samsunspor 5 yıllığına anlaştı. Sağlam, resmi imzayı 19 Kasım'da atacak.
TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşma sağladı.
Samsunspor Futbol Kulübü AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, başkan Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın bir araya geldikleri belirtilerek, "Sayın Ertuğrul Sağlam'ın 5 yıl boyunca Yılport Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapması konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
RESMİ SÖZLEŞME 19 KASIM'DA
Sağlam'ın resmi sözleşmeyi, 19 Kasım Salı günü düzenlenecek törende imzalayacağı vurgulanırken, "Yeni teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam, takımımızın bu hafta oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçını tribünden takip edecektir. Kendisine, 'Yuvana tekrar hoş geldin.' diyor, büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.