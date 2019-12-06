Yılmaz Vural: Yurt dışından bir milli takım ile görüşüyorum
Türk futbolunun renkli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, yurt dışından bir milli takımla görüştüğünü ve anlaşmada önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.
Teknik direktör Yılmaz Vural, Sarıyer'in eski futbolcusu ve yöneticisi Eyüp Odabaşı'nı anma gecesinde beIN SPORTS mikrofonlarına özel açıklamalar yaptı.
İsmini vermeden, yurt dışından bir milli takımla görüşme yaptığını duyuran Yılmaz Vural, "Yurt dışında bir milli takımla görüşüyorum. Bayağı bir yol aldık. Gerçekleşirse oraya gitmeyi düşünüyorum. Sonuçlanmasını bekliyorum, olabilir. Olmazsa Türkiye'de lig önemli değil. Taleplere cevap verecek her yerde oluruz. Ligi önemli değil. Burası 2. Lig orası 3. Lig, Süper Lig diye bakmam" ifadelerini kullandı.
Yılmaz Vural son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da görev yapmıştı.
Haber Videosu: Yılmaz Vural: Yurt dışından bir milli takım ile görüşüyorum
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Şimdi onlar düşünsün :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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San Marino Milli Takımına hayırlı uğurlu olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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seneye belediye kütahyaspora ğel.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Yılmaz Hoca sen temiz kalpli bir insansın. Allah gönlüne göre versin İnşAllah.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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GalatasarayCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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:)))))1 Yayından Kaldır