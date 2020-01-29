: Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'un başına geçti

29.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:15

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Yılmaz Vural'la sözleşme imzaladı.

Alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Vural'ı ilçeye davet etti. Yönetim, Yılmaz Vural'la yaptığı görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

"AKHİSAR'I SÜPER LİG'E TAŞIYACAĞIZ"

Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek, "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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