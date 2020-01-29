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Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'un başına geçti

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor ile sözleşme imzaladı.

29.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:15
Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'un başına geçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 'la sözleşme imzaladı.

Alınan kötü sonuçların ardından ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Vural'ı ilçeye davet etti. Yönetim, Yılmaz Vural'la yaptığı görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

"AKHİSAR'I SÜPER LİG'E TAŞIYACAĞIZ"

Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek, "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'un başına geçti
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HABER YORUMLARI (1)

  • VURAL SAYGIYLA ...:
    Bu Adamı neden seviyorum biliyormusunuz çünkü futbolcuları adam ediyor hakketten bak Ülkemizde yılmaz Vural denince benim aklıma hep futbolcularla hep ilgili bir baba gibi Adam . . .
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