Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'un başına geçti
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor ile sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Yılmaz Vural'la sözleşme imzaladı.
Alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Vural'ı ilçeye davet etti. Yönetim, Yılmaz Vural'la yaptığı görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
"AKHİSAR'I SÜPER LİG'E TAŞIYACAĞIZ"
Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek, "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.
Haber Videosu: Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'un başına geçti
-
Bu Adamı neden seviyorum biliyormusunuz çünkü futbolcuları adam ediyor hakketten bak Ülkemizde yılmaz Vural denince benim aklıma hep futbolcularla hep ilgili bir baba gibi Adam . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır