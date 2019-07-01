Yılmaz Vural İran yolcusu! Kendisi açıkladı
Tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural, iki İran kulübü ile görüştüğünü açıkladı.
Yılmaz Vural gelecek sezon için İran yolcusu gibi... Tecrübeli çalıştırı 2 İran kulübüyle görüştüğünü açıkladı.
Radyospor'a konuşan Yılmaz Vural şu ifadeleri kullandı:
"İran takımı Traktör Sazi ile menajerler aracılığıyla görüşme yaptım. Bir başka İran ekibi Persepolis'le de görüşmelerimiz devam ediyor. İzmir'de Persepolis yetkilileriyle görüşeceğim"
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