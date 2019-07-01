Yılmaz Vural İran yolcusu! Kendisi açıkladı

Tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural, iki İran kulübü ile görüştüğünü açıkladı.

Yılmaz Vural İran yolcusu! Kendisi açıkladı

Yılmaz Vural gelecek sezon için İran yolcusu gibi... Tecrübeli çalıştırı 2 İran kulübüyle görüştüğünü açıkladı.

Radyospor'a konuşan Yılmaz Vural şu ifadeleri kullandı:

"İran takımı Traktör Sazi ile menajerler aracılığıyla görüşme yaptım. Bir başka İran ekibi Persepolis'le de görüşmelerimiz devam ediyor. İzmir'de Persepolis yetkilileriyle görüşeceğim"

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