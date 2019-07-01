Yılmaz Vural İran yolcusu! Kendisi açıkladı

Yılmaz Vural gelecek sezon için İran yolcusu gibi... Tecrübeli çalıştırı 2 İran kulübüyle görüştüğünü açıkladı.

Radyospor'a konuşan Yılmaz Vural şu ifadeleri kullandı:

"İran takımı Traktör Sazi ile menajerler aracılığıyla görüşme yaptım. Bir başka İran ekibi Persepolis'le de görüşmelerimiz devam ediyor. İzmir'de Persepolis yetkilileriyle görüşeceğim"