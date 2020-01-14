: Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı

14.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:43

Borsa İstanbul güçlü yükselişini sürdürüyor. Ekonomideki toparlanma eğilimiyle birlikte piyasaya gelen güvenin belirtisi olan Borsa İstanbul'daki yükseliş tarihi zirvesine yaklaştı.

Günün ilk yarısında da yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 14.48 itibarıyla 121.040 puanla 2020 yılının en yüksek seviyesini gördü. BİST'te görülen tarihi yüksek seviye ise 29 Ocak 2018 tarihinde görülmüş ve 121 bin 531 puan seviyesi olmuştu.

EN ÇOK HANGİSİ KAZANDIRDI

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

121.532 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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