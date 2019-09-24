Yıldırım Demirören'den Beşiktaş başkanlığı için açıklama: Ben o işleri geride bıraktım

Fikret Orman'ın istifa kararı alması sonrasında adı yeniden Beşiktaş başkanlığı için geçen Yıldırım Demirören, "Ben o işleri geride bıraktım, şu anda Beşiktaş başkanlığı benim gündemimde yok" diyerek kararını açıkladı.

24.09.2019 12:36
Yıldırım Demirören'den Beşiktaş başkanlığı için açıklama: Ben o işleri geride bıraktım

Eski Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den Beşiktaş başkanlığı için açıklama geldi.

"BEN O İŞLERİ GERİDE BIRAKTIM"

Fikret Orman'ın istifası sonrasında gözler adı bir süredir Beşiktaş başkanlığı için anılan Demirören'e çevrilmişti. TRT Spor'a konuyla ilgili açıklama yapan Demirören, "Ben o işleri geride bıraktım, şu anda Beşiktaş başkanlığı benim gündemimde yok" diyerek konuyla ilgili kararını açıkladı.

DEMİRÖREN DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Yıldırım Demirören "Beşiktaş'ta yeniden başkan olmaya hazırlanıyorsunuz haberleri var doğru mu" sorusuna, "Hayır. Benim ne böyle bir isteğim, ne böyle bir çalışmam, ne de böyle bir planım var. Çok fazla işim gücüm var. Fikret Orman devam etmeli ve görev süresini bitirmeli" cevabını vermişti.

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YORUMLAR (6)

  • CANER:
    Tupcu yedi federasyonu birazda sakalli nihat yesin carkifekek donsun. Done done oyle birntoslatacaklarki sizi tupcu ve nihat. . . .
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  • GERÇEKLER ........:
    Yaaa Fikret Başkan Takılırsan Ali koç un yanına sonun bu olur geri dönsen de bu saatten sonra bjk zor toparla Ne demiştim daha önce ''''Gideceğin yere kendinden yiğtle git Baba Amca Abi parası ile değil ALIN TERİ ile bu günlere gelenle''''
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  • SÖMÜRGE''Cİ BUNLAR:
    sen bahisle uğraş tüpcü ne işin var artık başkanlıkla ordan milletin kanını emiyorsun zaten
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