: Son dakika: Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devir işlemi gerçekleşti

16.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:15

Öğretmenlerin maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile iş bıraktığı Doğa Koleji'nde kriz başlamış ve olay günlerce medyanın gündeminde yer almıştı. Doğa Koleji için tek çıkış yolu satış olmuştu ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı, okula talip olmuş ve her iki taraf görüşmelere başlamıştı. Mali açıdan zor duruma düşen Doğa Koleji'nde yılan hikayesine dönen satış süreci nihayet tamamlandı. Bugün kurumun İTÜ'ye devri ticaret kayıtlarında tescil edildi.

BUGÜN TESCİLLENDİ

Sözcü'nün haberine göre, Doğa Koleji'nde eğitim gören on binlerce öğrenci ve aileleri kurumun satış sürecindeki belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyordu. İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarında yayınlanan bilgiye göre Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DA BELLİ OLDU

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olan Serhat Özeren, Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

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