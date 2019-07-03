YİK Üyesi Cemil Çiçek, 18 bin TL maaş aldıklarına dair iddialara cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, kamuoyunda tartışılan zam iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Çiçek şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadığını belirtti ve "Bazı arkadaşların bir araya geldiği ortamda da vallahi maaş falan konuşulmadı" dedi.