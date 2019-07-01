"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin, maaşlarının 13 bin TL'den 18 bin TL'ye çıkarıldığı iddiası,YİK Üyesi Bülent Arınç'ın, canlı yayındaki "Edepsizler" yorumunu akıllara getirdi.

Geçtiğimiz ay Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, YİK üyelerinin aldığı maaşla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. "YİK üyeleri ilk toplantıda kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Arınç'ın açıklamaları Twitter'da yeniden gündem oldu.

"KİMİSİ 13 BİN KİMİSİ 15 BİN DİYOR"

Bülent Arınç, canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar birtakım soytarıların ortaya attığı şeyler. Bu internet alanı, sanal medya, sosyal medya o kadar sorumsuz, ahlak dışı şeylerin yazıldığı bir alan oldu. Şimdi YİK üyesi olduğunu ben açıkladım. Benim için büyük şereftir. Cumhurbaşkanlığımız için çok önemli kuruluştur. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum, 'kaç para aylık alacaklar?'. Kimisi 13 bin kimisi 15 bin diyor. Yazılanları söylüyorum. Bir başka gün 54 bin lira alacakmışız, onun üzerine bir sürü ahlak dışı yorumlar. Geçen birisi söyledi, 'yanlış söylüyorlar 500 bin lira alacaklar' dedi. Bir ücret alacaksak, biz bunu hiç konuşmadık ki. Konuşmaya değer mi? Biz Meclis Başkanlığı yaptık. Meclis Başkanlığı bize araç tahsis etti. 4 koruma verdiler. Hayatımı sürdürüyorum. Emekli maaşımızı alıyoruz, ofisimizde oturuyoruz. Meclis Başkanlığında yerimiz var. Şimdi benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki, birtakım edepsizler yorum yapsınlar."