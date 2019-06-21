Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı

Milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan ve son olarak terör örgütüne karşı yürütülen Pençe Harekatı'nda başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 100 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

İLK İHRACAT BAŞARISI

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk Savunma Sanayii'nin en önemli adımlarından biri atıldı. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Aynı kapsamda Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkelerle de görüşmeler devam ediyor.

ZEYTİN DALI HAREKATINA DAMGA VURDU

Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütüne yönelik birçok operasyonda başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA, terör örgütü PKK'nın birçok sözde yöneticisinin ve örgüt üyesi teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde de görev aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Kırmızı Liste'de aranan 'Mam Zeki Şengali' kod adlı PKK'lı İsmail Özden'in etkisiz hale getirilmesinde önemli bir rol üstlendi.

"BUNU GERÇEKLEŞTİREN ÇOK AZ ÜLKE VAR"

Bayraktar TB2 SİHA'nın 100 bin uçuş saatini tamamlamasını değerlendiren Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar, "Dünyada insansız hava araçları açısından 100 bin saat uçuş çok ciddi bir başarı. Bunu gerçekleştiren çok az ülke var. Bu başarı, canla başla emek veren ekip arkadaşlarımıza, gecesini gündüzüne katıp bu sistemleri gururla ülkemizin savunmasında kullanan en alt düzeyden en üst rütbedeki güvenlik güçleri personelimize, ülkemizin milli ve bağımsız savunma sanayinin vizyonunu ortaya koyan Savunma Sanayii Başkanlığı mensuplarına, bu vizyonun iradesi olan milli ve yerli siyasete, en başta da kendi semalarımda hür ve özgür olacağım diyerek gönülden destek veren aziz milletimize aittir" dedi.

Kaynak: DHA