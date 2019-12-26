: Son dakika: Tanıtımına saatler kala yerli otomobilin iç görüntüsü paylaşıldı

26.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:02

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), resmi Twitter sayfasından tanıtımına saatler kala yerli otomobille ilgili son detayı paylaştı. İlk yapılan paylaşımda arabanın genel görüntüsü yer alırken sonraki fotoğrafta aracın içinden bir kare ilk kez paylaşıldı.

YERLİ ARABANIN SON DETAYLARI...

İlk olarak aracın farlarını paylaşan TOGG, ikinci paylaşımında aracın aynasına ait detayı vermişti. Bugün yapılan paylaşımda ise aracın sürücü koltuğundaki görüntüsü ve güç aktarma sistemleri yer aldı.

1453 VE 1923 VURGUSU

Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf İstanbul'un fethine gönderme yapılarak saat 14.53'te paylaşıldı. Yeni bir detay Cumhuriyet'in kuruluş tarihine işaret edilerek saat 19.23'te paylaşılacak.

İşte Türkiye'nin merakla beklediği yerli arabanın içinden ilk görüntü

YARIN GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Yerli otomobil yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gebze'de tanıtılacak. Erdoğan yerli araç ile Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yapacak.

2022'DE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

YERLİ ARABANIN ÖZELLİKLERİ NELER?

TOGG, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara davam ediyor. Son paylaşımda ise yerli otomobili yan ayna detayı kesinlik kazandı. Araçta ayna çıkıntıları bulunacak, ancak bu çıkıntılarda cam yerine kamera sistemlerini kullanılacak.

Tesla, Volkswagen, Ford ve daha pek çok otomobil üreticisinin öncülük ettiği elektrikli otomobil teknolojileri, yerli otomobil için de geçerli olacak.

Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada

Bağlantılı: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette

Akıllı: Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz

Otonom: Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesi

Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım

Güvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil

Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje

Küresel: İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.

ÜRETİM İÇİN TALİPLER ARTIYOR

Yerli otomobilin tanıtılmasına saatler kala üretiminin yapılacağı fabrikanın hangi ilde kurulacağı da merak konusu oldu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kent olarak yerli otomobili üretme konusundaki ısrarlarının devam ettiğini bildirdi. Kentin, bugün bakıldığında da yerli otomobili üretecek altyapı, profesyonellik ve donanıma sahip olduğunu belirten Altuğ, Ferizli'de kurulan Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yerli otomobili üretecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti. Sakarya'nın lojistik konumuyla da kentin güçlü bir bölge olduğuna işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Otomobili'ni üreten 5 babayiğitin bulunduğu Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubunun (TOGG) bir ortağı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu sadece SATSO'nun ya da belli kurumların çalışmalarıyla değil, tüm şehrin katılımı ve isteğiyle olur. Siyasi lobimizin de desteği sonuca ulaşma anlamında büyük önem taşıyor. Yerli oto konusundaki ısrarımızın siyasilerimiz tarafından da destek görmesi, kentimizi, hazır olan altyapısıyla daha da güçlendirecektir."

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