Yozgat'ta İş Yeri Yangını

Yozgat'ta İş Yeri Yangını
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Yozgat'ta bir iş yerinin mutfak bölümünde kızgın yağdan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yozgat'ta iş yeri yangını

YOZGAT - Yozgat'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın sonrası iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Medrese Mahallesi Lise Caddesi Sokak'ta bulunan bir iş yerinin mutfak bölümünde kızgın yağdan kaynaklanan yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İş yerinin mutfak kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İHSAN ÇELİKKAYA - Yerel
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