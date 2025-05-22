Taha Çaylak, Bilek Güreşi Türkiye İkincisi Oldu

Taha Çaylak, Bilek Güreşi Türkiye İkincisi Oldu
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İzmir'de yaşayan ve Çiğli Fen Lisesi öğrencisi olan Taha Çaylak, Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Finalleri'nde sağ kol 80 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Başarısı sonrası İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel tarafından makamında ağırlandı.

Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Finalleri'nde Türkiye ikincisi olma başarısını gösteren, babası Foça İlçe Emniyet Müdürü, annesi de Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli başkomiser olan Taha Çaylak, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel tarafından makamında ağırlandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürü Bahtiyar Çaylak ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Elmas Çaylak'ın oğlu olan Çiğli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Taha Çaylak (17), Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Finalleri'nde sağ kol 80 kiloda Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi. Taha Çaylak, gururlandıran başarısının ardından İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel tarafından makamında ağırlandı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda da Taha Çaylak'ı tebrik etti. Sel, "Gösterdiği azim ve disiplinle bizleri gururlandıran öğrencimiz Taha Çaylak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Yüreğimiz kabardı, gözlerimiz doldu. Öğrencimiz Taha Çaylak Genç Erkekler Bilek Güreşi Türkiye Finalleri'nde Sağ Kol 80+ kiloda Türkiye 2.'si olarak hepimizi gururlandırdı. Azmi, disiplini ve kararlılığıyla çıktığı bu zorlu yolda Türkiye derecesi elde eden Taha'yı yürekten kutluyoruz. Bu büyük başarı, sadece bir madalya değil; inancın, emeğin ve azmin zaferidir" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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