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Çayırhan maden işçileri, yeniden eylemde

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Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı mücadele eden maden işçileri, Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı. İşçiler, özelleştirmenin durdurulmasını talep ediyor.

Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı mücadele eden maden işçileri, Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı.

Ankara Nallıhan'da bulunan Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi karşı eyleme başlayan ve özelleştirmenin ertelenmesi sonrası eylemlerine ara veren maden işçileri, eylemlerine yeniden başladı.

ANKARA'YA YÜRÜMEYE BAŞLADILAR

Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş başlatan işçilerin adına Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, müzakere sürecinin başlamaması nedeniyle yeniden yollara düştüklerini belirtti.

Kasım ayında başlattıkları yürüyüşü, özelleştirmenin Mart ayına ertelenmesi üzerine durdurduklarını hatırlatan Akçul, "Mücadelemiz sürecek Devletimiz, işçisinden yana tavır alır, işçiye ve yöreye zarar verecek bu uygulamadan vazgeçer diye ümit ettik. Çünkü bizim Devletimiz işçisini korur, emekçiyi gözetir, haklıdan mağdur oluşturmaz, yöre insanının aleyhine bir şey yapmaz inancıyla doluyduk. 'Ortada bir yanlış var ve yanlış hesap, Bağdat'tan döner' demiştik" dedi.

"YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇÖZÜM ÜRETMEDİ"

Özelleştirme şartnamesinde bazı değişiklikler yapıldığını ancak bunların çözüm üretmediğini belirten Akçul, "Duyduğumuz kadarıyla şartnamede iki üç madde değişmiş. Müjde gibi açıklanan bu maddelerde işçi sayısı 2 bin 50 olarak belirtilip, sözüm ona güvence verilmiş. Ama kazanılmış haklarla ilgili hiçbir düzenleme yapılmamış. Lojmanları boşaltma süresi olarak belirledikleri 4 ayı, 12 aya çıkararak lojman sakinlerine lütufta bulunmuşlar. Bu nasıl bir iyileştirme, nasıl bir düzenleme?" ifadesini kullandı.

Varlık satışı ve özelleştirmeye karşı yürüyüşlerini yeniden başlattıklarını ifade eden Akçul, "Arkadaşlarımızla ortak aldığı karar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na kadar yürüyüp, sesimizi oradan bir kez daha duyurmak. Biz artık erteleme ve oyalama değil, bu karardan tamamen vazgeçilmesini istiyoruz. Gelin bu milli servetimize hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

"YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Özelleştirmeye karşı mücadeleye devam edeceklerini aktaran işçiler ise yetkililerden yapıcı bir açıklama beklediklerini ifade ettiler.

Çayırhan maden işçileri, yeniden eylemde
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Yerel
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