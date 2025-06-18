Kilis'te sıcak hava altında döner ustalarının zorlu mesaisi

Kilis'te sıcak hava altında döner ustalarının zorlu mesaisi
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Kilis'te hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkarken, döner ocaklarının yanında hissedilen sıcaklık 80 dereceye kadar ulaşıyor. Genç döner ustası Murat Eren Kara, zorlu şartlara rağmen işini severek yaptığını ifade etti ve yaşıtlarına okumaya ve hayallerinin peşinden koşmaya teşvik etti.

Gündüz saatlerinde Kilis kent merkezinde hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkarken, döner ocaklarının hemen yanında hissedilen sıcaklık neredeyse iki katına ulaşıyor.

Kilis'te hava sıcaklıklarının 30 ila 40 derece arasında seyrettiği yaz günlerinde döner ustaları, ateşin başında zorlu mesai yürütüyor. 15 yaşındaki Murat Eren Kara, döner ocağının başında hissedilen sıcaklığın katbekat arttığını belirterek, zor şartlara rağmen işini severek yaptığını söyledi.

"Döner ocağının başında 80 dereceye kadar çıkıyor"

Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında çalışmaya başladığını söyleyen Murat Eren Kara, "Yaklaşık 8 senedir babamla birlikte çalışıyorum. Birkaç yıldır döner kesmeye başladım. Hem okula gidiyorum hem de okuldan sonra buraya gelerek çalışıyorum. Şu anda dışarıda sıcaklık 40 derece var ama döner ocağının başında 80 dereceye kadar çıkıyor bu sıcaklık. Sıcak bizi zorlasa da işimizi severek yapıyoruz" dedi.

"Benim gibi gençler hem okusunlar hem de hayallerinin peşinden koşsunlar"

Genç yaşta meslek sahibi olmanın önemli olduğunu dile getiren Kara, yaşıtlarına da seslenerek, "Benim gibi gençler hem okusunlar hem de hayallerinin peşinden koşsunlar" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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